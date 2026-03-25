Жители Красногорска жалуются на яркий рекламный щит, мешающий спать

Жители Красногорска не могут спать из-за рекламного щита, работающего на полную мощность. При этом плотные шторы и маски не спасают, поскольку свет все равно проникает в квартиры.

В администрации пояснили, что произошел технический сбой, и пообещали отключать конструкцию после 22:00 до устранения скачков напряжения. Однако юристы напоминают, что СанПиН четко регулирует уровень засветки окон, и любое превышение является нарушением.

