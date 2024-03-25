Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 11:15

Общество

Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты

Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты

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Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты. Семьям погибших положено по три миллиона рублей. Раненым, которые находятся в больнице, выплатят по миллиону. Те, кто получил помощь амбулаторно, могут рассчитывать на 500 тысяч рублей. Также предусмотрели дополнительные выплаты на детей, потерявших родителя.

С оформлением на месте помогут социальные координаторы. Кроме того, можно получить деньги на организацию похорон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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