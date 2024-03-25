Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты. Семьям погибших положено по три миллиона рублей. Раненым, которые находятся в больнице, выплатят по миллиону. Те, кто получил помощь амбулаторно, могут рассчитывать на 500 тысяч рублей. Также предусмотрели дополнительные выплаты на детей, потерявших родителя.

С оформлением на месте помогут социальные координаторы. Кроме того, можно получить деньги на организацию похорон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.