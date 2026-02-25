Форма поиска по сайту

25 февраля, 07:45

Общество

Конец февраля назвали идеальным временем для начала похудения

Конец февраля назвали идеальным временем для начала похудения

Конец февраля и начало марта эксперты назвали идеальным временем для начала похудения. В этот период повышается уровень витамина D и серотонина. Улучшение настроения ведет к росту желания больше двигаться.

Оптимальной потерей веса специалисты считают 0,5–1 килограмма в неделю. Такой темп безопасен для кожи и позволяет достичь стабильного результата. В каждом приеме пищи обязательно должен присутствовать белок.

обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

