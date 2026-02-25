Москвич загорал на снегу на крыше дома

Зимой москвичи устраивают пляжи на крышах жилых домов. В социальных сетях появились кадры, на которых мужчина загорает на снегу на высоте 15 метров без страховки и перил. Доступ на крышу жилого дома запрещен законом.

Ключи от крыш должны находиться только у сотрудников управляющих компаний. Они нужны для проведения плановых осмотров, ремонтов или действий в чрезвычайных ситуациях. Высотные работы требуют подготовки, допуска и наличия страховки.

