В России хотят сделать выплаты за задержки авиарейсов автоматическими

В России предложили автоматически выплачивать компенсации за задержки рейсов. Как пишут "Известия", с такой инициативой в Госдуму обратилось Общероссийское объединение пассажиров.

Сейчас получить деньги можно только после подачи заявления. Однако за компенсациями обращаются не более 10 процентов пассажиров. Многие не видят смысла – размер выплаты в России составляет всего 25 рублей за каждый час опоздания, тогда как в Европе – 200 евро при ожидании от двух часов.

Депутатов также просят увеличить сумму компенсации. Впрочем, по словам экспертов, это не сократит число задержек, но приведет к подорожанию билетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.