Около 900 детей-сирот получили квартиры в Москве в 2025 году

Порядка 900 детей-сирот из Москвы получили собственное жилье в 2025 году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последние 3 года город обеспечил квартирами более 3 тысяч детей-сирот. Право на получение жилья устанавливает специальная комиссия. Квартира предоставляется по достижении 18 лет при условии отсутствия собственного жилья или невозможности в нем проживать.

