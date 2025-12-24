Школьники смогут использовать слово "лабубу" в сочинениях на ЕГЭ. Как пояснили в педагогическом университете имени Герцена, переводов и аналогов в русском языке нет, поэтому такие иностранные заимствования допускаются.

Лабубу – это игрушка, которую создал художник из Гонконга для популярного комикса. Вместе с ней появилось и имя. Интерес к этой игрушке резко вырос летом этого года. По данным одного из поисковиков, информацию про Лабубу искали больше 6 миллионов человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.