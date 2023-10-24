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24 октября, 22:15

Общество

Заболеваемость коронавирусом в РФ увеличилась на 20% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в РФ увеличилась на 20% за неделю

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Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 20,1% за неделю. По данным медиков, число госпитализаций увеличилось на 14,3%. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Известно, что в столице идут клинические испытания вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом – они адаптированы под новые штаммы коронавируса. Как сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, нынешние версии препаратов уже неэффективны против инфекции.

Когда новая версия вакцины станет доступна? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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