24 сентября, 07:45

Общество

Москвичам рассказали, где дети могут заразиться контагиозным моллюском

302 ребенка родились в Москве 23 сентября

В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из общественного транспорта

"Утро": температура воздуха в Москве составит 11 градусов 24 сентября

В России предложили запретить вход с собаками в общественные места

Финансовый паспорт гражданина могут ввести в России

Пророк из ЮАР предсказал апокалипсис, о котором его предупредил Иисус

Циклон "Бернвард" принес дожди и холод в Москву

Паника произошла в соцсетях из-за предсказании о "конце света"

Россиянам могут запретить заходить с животными в общественные места

Дети могут заразиться контагиозным моллюском в общественных бассейнах. Заражение происходит через микротрещины на коже, особенно если ослаблен иммунитет.

Врач-инфекционист Светлана Койкова пояснила, что в группу риска попадают те, кто перенес тяжелые болезни или принимает сильные препараты. Биолог Анастасия Романова добавила, что в бассейнах также можно подхватить грибки, папилломавирус и подошвенные бородавки.

Дарья КрамароваЕгор БедуляВладимир Баклан

