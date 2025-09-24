Москвичам рассказали, где дети могут заразиться контагиозным моллюском

Дети могут заразиться контагиозным моллюском в общественных бассейнах. Заражение происходит через микротрещины на коже, особенно если ослаблен иммунитет.

Врач-инфекционист Светлана Койкова пояснила, что в группу риска попадают те, кто перенес тяжелые болезни или принимает сильные препараты. Биолог Анастасия Романова добавила, что в бассейнах также можно подхватить грибки, папилломавирус и подошвенные бородавки.

