Новости России: в Казани девушка станцевала рядом с мечетью, чем разозлила горожан

В Казани девушка станцевала на фоне знаменитой мечети Кул Шариф. Видео собрало десятки негативных комментариев. Хейтерам не понравилось все: наряд девушки, движения и, конечно, спорный фон для танца. Как только не называют героиню ролика пользователи. При этом видео стало самым популярным на странице блогерши, оно набрало почти 20 тысяч просмотров.

Автобус с туристами застрял на трассе под Магнитогорском. Люди ждут помощи уже больше 13 часов, а топливо на исходе. В автобусе находятся около 30 человек из Екатеринбурга, в том числе двое детей. Как пишут СМИ, люди начали замерзать, а в МЧС так и не могут сказать, когда спасатели доберутся до места. В Челябинской области бушует сильная метель, в трех районах уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Многие трассы перекрыты, автобус с туристами – далеко не единственная застрявшая машина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Сети появились видео пыток в ярославской колонии. На записи люди в форме ожесточенно бьют дубинками заключенных. Один из пострадавших, как пишут СМИ, умер спустя несколько недель после произошедшего. Ролики были записаны в 2016 и 2017 году. И это не первые опубликованные видео с издевательствами. В Следственном комитете заявили, что при изучении этих кадров выяснилось, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, а часть уволена. Остальные будут временно отстранены от работы.

Из-за метели в Башкирии столкнулись более 20 автомобилей. Целая серия аварий произошла на трассе Уфа – Оренбург. Автоинспекторы зарегистрировали как минимум шесть ДТП. Одиннадцать человек обратились к врачам, среди пострадавших есть ребенок. Автомобили не смогли разъехаться из-за снегопада. До сих пор на трассе метет так, что еле видно дорогу. Скорость ветра достигает почти 30 метров в секунду. При этом адски холодно – под утро столбики термометров показывали -35 градусов.

Серия аварий произошла и в Петербурге, причем тоже из-за метели. Более десяти авто занесло на дамбе между Кронштадтом и Курортным районом. Судя по роликам, которыми делятся водители, дорогу не было видно, дул мощный ветер, почти все полосы засыпало снегом. Несколько машин застряли в сугробах. Заторы из-за аварий растянулись на несколько километров. В ДТП никто не пострадал, повреждено только железо.

Полуголый парень станцевал у подножия статуи "Родина-мать" в Волгограде. Ролик появился на странице блогера в День защитника Отечества. Видео шокировало многих и уже привлекло внимание полиции. Как пишут СМИ, склон на котором пляшет блогер – это большая братская могила на Мамаевом кургане, где захоронены почти 35 тысяч человек. А герой этого ролика заявил, что его подставили. Якобы, он действительно танцевал, но не рядом с мемориалом – этот фон наложил на видео один из подписчиков молодого человека.

В Сочи отчаянный горнолыжник чуть не погиб, пытаясь скатиться в стороне от оборудованной трассы Он не заметил огромную яму и рухнул с семиметровой высоты. У парня перелом ноги и обеих рук. Сам он не выбрался бы, но поблизости оказались несколько человек, которые пришли ему на помощь и вызвали спасателей.

В похожую беду угодили и двое сноубордистов на Эльбрусе. Во время спуска снег под досками парня и девушки внезапно просел и люди упали в четырехметровую расщелину. К счастью, спасатели подоспели вовремя. У юноши сломана рука, его спутница не пострадала.