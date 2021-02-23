"Парковый стихоговоритель": чтецы записали видеопоздравления к 23 Февраля

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Москвичи в рамках проекта "Парковый стихоговоритель: защитникам – с благодарностью" поздравили мужчин с Днем защитника Отечества, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Дети и взрослые прислали более 100 видеопоздравлений, адресованных защитникам Отечества. Горожане прочитали произведения "Послевоенная песня", "Люди – Родина моя", "Родина", "Февраль", "Журавли" и другие.

Мосгорпарк собрал присланные материалы и создал три праздничных выпуска, которые длятся не более 25 минут. Все они объединены названием "Парковый стихоговоритель: защитникам – с благодарностью" и опубликованы на страницах парка.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент РФ отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил военнослужащих за исполнение долга. Глава государства также выразил благодарность ветеранам – "великому поколению, научившему побеждать и не сдаваться".

В День защитника Отечества за безопасностью в городе будут следить более 100 спасателей и пожарных. К мероприятиям привлекут 11 единиц техники, среди которых – один катер Московской городской поисково-спасательной службы.

В МЧС отметили, что специалисты управления провели профилактические обследования и инструктажи с организаторами праздничных салютов, а также разъяснили противопожарные нормы и требования всем ответственным лицам.