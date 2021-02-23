Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент РФ отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил военнослужащих за исполнение долга.
В поздравлении на телеканале "Россия 24" глава государства выразил благодарность ветеранам – "великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться".
Он подчеркнул, что благодаря их "немеркнущему героизму" в России "так крепки традиции патриотизма".
Путин также указал, что "современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно".
"Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием", – сказал он.
Одним из свидетельств укрепления авторитета вооруженных сил президент назвал усиливающийся интерес молодого поколения к воинским специальностям.
"Многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища – на всю жизнь выбирают своей профессией, своим призванием защиту Отечества", – добавил он.
Российский лидер заключил, что праздник 23 февраля, который появился в честь годовщины создания Красной армии, является "символом мужества и преданности Отечеству".
В этот день в Москве сразу на трех площадках состоится праздничный салют. Его проведут на Лужнецкой набережной, Поклонной горе и ВДНХ.
Кроме того, ко Дню защитника Отечества столичные парки подготовили специальную программу. Для горожан пройдут офлайн и онлайн мероприятия.
"Это наш город": столичные парки подготовили праздничную программу к 23 Февраля
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