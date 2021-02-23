Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент РФ отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил военнослужащих за исполнение долга.

В поздравлении на телеканале "Россия 24" глава государства выразил благодарность ветеранам – "великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться".

Он подчеркнул, что благодаря их "немеркнущему героизму" в России "так крепки традиции патриотизма".

Путин также указал, что "современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно".

"Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием", – сказал он.

Одним из свидетельств укрепления авторитета вооруженных сил президент назвал усиливающийся интерес молодого поколения к воинским специальностям.

"Многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища – на всю жизнь выбирают своей профессией, своим призванием защиту Отечества", – добавил он.

Российский лидер заключил, что праздник 23 февраля, который появился в честь годовщины создания Красной армии, является "символом мужества и преданности Отечеству".

В этот день в Москве сразу на трех площадках состоится праздничный салют. Его проведут на Лужнецкой набережной, Поклонной горе и ВДНХ.

Кроме того, ко Дню защитника Отечества столичные парки подготовили специальную программу. Для горожан пройдут офлайн и онлайн мероприятия.