Лекция о былинных богатырях пройдет в Москве 23 февраля

Фото: znanie.vdnh.ru

Лекция-концерт "Защитники Отечества в русском эпосе" состоится в центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ 23 февраля. Мероприятие проведет филолог и этнограф Александр Маточкин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Спикер расскажет о былинных богатырях, которые защищали Отечество от захватчиков, а также раскроет причину, почему эти персонажи так близки нам по сей день.

На мероприятии можно будет узнать о знаменитых и не очень героях былин. Это – Сухман Одихмантьевич, Василий Касимирович, Абатуй Кайманович, Алеша Попович, Тугарин Змеевич.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на сайте, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" 23 февраля в 14:00.

Ранее сообщалось, что в Москве в честь Дня защитника Отечества прогремит салют на трех городских площадках: Лужнецкой набережной, парке Победы на Поклонной горе и ВДНХ.

