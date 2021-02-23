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Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Глава государства почтил память погибших воинов, возложив цветы к Вечному огню", – говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие также министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета министерства обороны.

Военнослужащие Президентского полка установили у Вечного огня венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Церемония завершилась маршем роты почетного караула.

Прах неизвестного советского солдата был перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год там же был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент РФ отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил военнослужащих за исполнение долга. Глава государства также выразил благодарность ветеранам – "великому поколению, научившему побеждать и не сдаваться".

С 23 Февраля поздравил москвичей также Сергей Собянин. Мэр отметил, что эта дата является праздником мужества, стойкости и патриотизма. Он назвал военные профессии одними из самых почетных в стране. Также мэр подчеркнул, что ветераны задали высокую планку всем последующим поколениям.