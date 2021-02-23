Матвиенко заявила, что дата 23 февраля в России является символом мужества

Фото: ТАСС/Пресс-служба ЦВО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала военные профессии одними из самых престижных и благородных. Она также подчеркнула, что дата 23 февраля в России является символом мужества, самоотверженности и патриотизма. На сайте Совфеда опубликована соответствующая поздравительная телеграмма в честь Дня защитника Отечества.

"Традиция чествовать защитников Родины имеет в нашей стране многовековую историю. Воины всегда пользовались особым почетом и уважением, а военные профессии считались одними из самых престижных и благородных", – сказано в поздравлении.

Матвиенко напомнила, что в этот день в стране чтят подвиги солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны, а также отдают дань ветеранам.

Председатель СФ поблагодарила военнослужащих вооруженных сил России, которые обеспечивают безопасность и единство страны, участников локальных военных действий, тех, кто борется с международным терроризмом, работает на оборонных предприятиях.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент РФ отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил военнослужащих за исполнение долга.

В праздничный день в Москве прогремит салют на трех городских площадках: Лужнецкой набережной, парке Победы на Поклонной горе и ВДНХ.

