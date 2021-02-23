Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества. Поздравительная телеграмма опубликована на странице градоначальника в Twitter.

Мэр отметил, что дата 23 Февраля является праздником мужества, стойкости и патриотизма.

"В этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву, ставшей первым шагом к Великой Победе. Безмерная благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой", – написал Собянин.

Он назвал военные профессии одними из самых почетных в стране. Также мэр подчеркнул, что ветераны задали высокую планку всем последующим поколениям.

"Мы гордимся нашими солдатами и офицерами! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира", – заключил градоначальник.

Ранее слова поздравления в честь праздника прозвучали от Владимира Путина. Президент РФ отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил военнослужащих за исполнение долга.

