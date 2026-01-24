Форма поиска по сайту

24 января, 22:15

Общество

Самые сильные морозы с начала зимы наступили в Москве

Самые сильные морозы с начала зимы наступили в Москве

"Новости дня": более 40 соцвыплат вырастут в Москве с 1 февраля

Температура может опуститься до минус 25 градусов в Москве

Температура понизилась до минус 15 градусов в Москве

Температура опустилась ниже минус 20 градусов прошедшей ночью в Москве

Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников

Предстоящая ночь в Москве станет самой холодной с начала зимы

Крепкий мороз накрыл Москву

Ночные температуры в Москве опустились ниже 20 градусов мороза

Собянин: более 10 тыс москвичей стали участниками акции "День без турникетов"

В Московском регионе фиксируются самые сильные морозы с начала зимнего сезона. В ночь на воскресенье температура может упасть до минус 25–28 градусов. По прогнозам синоптиков, погода будет сухой и аномально холодной, с минимальным ветром.

Городские службы работают в усиленном режиме. В жилых домах повысили температуру теплоносителя, чтобы обеспечить комфортные плюс 25–26 градусов в квартирах. Коммунальные и энергетические службы мобилизовали аварийные бригады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

