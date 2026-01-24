Самые сильные морозы с начала зимы наступили в Москве

В Московском регионе фиксируются самые сильные морозы с начала зимнего сезона. В ночь на воскресенье температура может упасть до минус 25–28 градусов. По прогнозам синоптиков, погода будет сухой и аномально холодной, с минимальным ветром.

Городские службы работают в усиленном режиме. В жилых домах повысили температуру теплоносителя, чтобы обеспечить комфортные плюс 25–26 градусов в квартирах. Коммунальные и энергетические службы мобилизовали аварийные бригады.

