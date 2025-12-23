Новогодняя акция "Верить в чудо" прошла в ДГКБ имени Башляевой

Новогодний десант: в Детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой прошла акция "Верить в чудо". Добровольцы-спасатели в костюмах Деда Мороза и Снегурочки спустились с крыши, подарив детям незабываемые эмоции.

Волонтеры, используя альпинистское снаряжение, заглянули в окна палат и поприветствовали маленьких пациентов больницы. После этого в медицинском учреждении прошла праздничная интерактивная программа. Малышей ждали театральное представление, выступления фокусников, шоу мыльных пузырей, а также новогодние подарки.

Ежегодная акция "Верить в чудо" в детских больницах города проводится ресурсным центром "Мосволонтер" при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики, а также Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

С организаторами, участниками и зрителями одной из самых добрых праздничных акций пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.