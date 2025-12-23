Форма поиска по сайту

23 декабря, 07:45

Общество

Эксперты рассказали, как уборка может привести к росту благосостояния

Эксперты рассказали, как уборка может привести к росту благосостояния. По их словам, клининг в определенные дни способен привлечь деньги в дом.

Самыми удачными для наведения порядка считаются вторник, среда, четверг и суббота. В эти дни есть шанс открыть для себя новые финансовые потоки.

Если заняться уборкой в понедельник, пятницу или воскресенье, то есть риск лишиться не только возможности заработать, но и удачи в грядущих делах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий НайдаДарья Ермакова

