23 декабря, 07:15Общество
Оттепель сменилась январскими морозами в Москве
Короткий период оттепели уступил место январским морозам в Москве. По прогнозам синоптиков, самые холодные на текущей неделе будут ночи 23 и 24 декабря. Циклон, помимо похолодания, принесет в столичный регион снегопады и сильный ветер.
Из-за образовавшейся гололедицы на дорогах в городе объявлен желтый уровень опасности. Он будет действовать до вечера 24 декабря. Специалисты рекомендуют москвичам одеваться теплее, быть осторожнее на улицах и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
