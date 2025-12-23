Оттепель сменилась январскими морозами в Москве

Короткий период оттепели уступил место январским морозам в Москве. По прогнозам синоптиков, самые холодные на текущей неделе будут ночи 23 и 24 декабря. Циклон, помимо похолодания, принесет в столичный регион снегопады и сильный ветер.

Из-за образовавшейся гололедицы на дорогах в городе объявлен желтый уровень опасности. Он будет действовать до вечера 24 декабря. Специалисты рекомендуют москвичам одеваться теплее, быть осторожнее на улицах и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

