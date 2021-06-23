Академик РАН Александр Румянцев провел специальное занятие для участников клуба "Московское долголетие". Совместно со своим учеником, реабилитологом Александром Шишониным, он показал гимнастику для пожилых. Зарядку специально разрабатывали для людей в возрасте, это оригинальная методика.

При этом сами упражнения не сложные и не требуют большой нагрузки или каких-то сложных положений. Врачи называют это гимнастикой без напряжения, вполне по силам даже людям в возрасте. И, как подчеркнули медики, эти упражнения должны войти в привычку и стать ежедневными у всех тех, кому больше 65 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.