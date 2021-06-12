Доктор Румянцев призвал москвичей выразить любовь к России заботой о своем здоровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный детский онколог-гематолог РФ Александр Румянцев поздравил москвичей с Днем России, а также призвал их поспособствовать процветанию страны, проявив заботу о собственном здоровье.

"Здоровый человек – это счастливый человек. Если все мы начнем внимательнее относиться к себе, думать о своем здоровье, проходить регулярные обследования, это пойдет на пользу и человеку в отдельности, и стране в целом. Развитие здравоохранения – это вклад в самое ценное, что есть у России – ее граждан", – заявил академик РАН.

По его словам, двукратное увеличение финансирования системы здравоохранения даст возможность платить врачам достойную зарплату, внедрять новые медицинские технологии, строить и оснащать новые медучреждения, а также готовить компетентных специалистов. Также это позволить государству обеспечить всех детей бесплатными лекарствами, а пенсионеров – путевками в санаторий.

Румянцев подчеркнул, что данные меры поддержки являются не дополнительной нагрузкой на госбюджет, а прямой инвестицией в человеческий капитал. Поздравляя москвичей с праздником, основатель центра имени Рогачева пожелал им профессиональных успехов на благо России, а также упомянул достижения в своей профессиональной сфере – детской гематологии-онкологии.

"Мы добились того, что от детского рака в нашей стране выздоравливают 82% детей, а в Москве – больше 90%. Мы стали применять детские протоколы для лечения взрослых до 30 лет и пришли к таким же впечатляющим результатам. Желаю вам достигать по жизни больших и уверенных побед!", – пожелал Румянцев.

Ранее Румянцев заявил, что оплату труда государственных медицинских работников необходимо существенно увеличить. Он призвал приравнять статус врачей к статусу военнослужащих и дать медикам аналогичные льготы, в том числе назначение пенсии по выслуге лет.