Доктор Румянцев призывает увеличить зарплаты врачей

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что оплату труда государственных медицинских работников необходимо существенно увеличить. Он призвал приравнять статус врачей к статусу военнослужащих и дать медикам аналогичные льготы, в том числе назначение пенсии по выслуге лет.

"Давая клятву Гиппократа, врачи, по сути, принимают присягу. У медиков ненормированный рабочий день, для них героизм – это повседневная работа. И эта работа должна оплачиваться высоко", – отметил Румянцев.



По его словам, минимальный базовый оклад ординаторов, аспирантов и начинающих врачей должен составлять не менее четырех МРОТ, средних медицинских работников – не менее трех МРОТ. При этом младший медицинский персонал нужно вернуть в категорию медицинских работников и выплачивать им зарплату не менее полутора МРОТ, добавил врач.

Такое повышение зарплат возможно только в том случае, если финансирование здравоохранения будет удвоено, подчеркнул главный детский онколог-гематолог.



Румянцев также выразил уверенность в том, что зарплата врача не должна зависеть от региона, в котором он работает. Только существенное увеличение базовых выплат врачам и медработникам всех уровней может привести к восстановлению кадрового потенциала в здравоохранении, заключил он.

Ранее Минтруд разработал проект пилота по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Он призван устранить риск возможного дефицита работников здравоохранения в стране, а также сделать механизм формирования их зарплаты более прозрачным.

Пилот стартует в ноябре 2021 года в Якутии, Севастополе, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях. Он продлится до марта 2022 года.

