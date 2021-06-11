Доктор Румянцев призывает увеличить зарплаты врачей

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
Президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что оплату труда государственных медицинских работников необходимо существенно увеличить. Он призвал приравнять статус врачей к статусу военнослужащих и дать медикам аналогичные льготы, в том числе назначение пенсии по выслуге лет.
"Давая клятву Гиппократа, врачи, по сути, принимают присягу. У медиков ненормированный рабочий день, для них героизм – это повседневная работа. И эта работа должна оплачиваться высоко", – отметил Румянцев.
По его словам, минимальный базовый оклад ординаторов, аспирантов и начинающих врачей должен составлять не менее четырех МРОТ, средних медицинских работников – не менее трех МРОТ. При этом младший медицинский персонал нужно вернуть в категорию медицинских работников и выплачивать им зарплату не менее полутора МРОТ, добавил врач.
Такое повышение зарплат возможно только в том случае, если финансирование здравоохранения будет удвоено, подчеркнул главный детский онколог-гематолог.
Румянцев также выразил уверенность в том, что зарплата врача не должна зависеть от региона, в котором он работает. Только существенное увеличение базовых выплат врачам и медработникам всех уровней может привести к восстановлению кадрового потенциала в здравоохранении, заключил он.
Ранее Минтруд разработал проект пилота по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Он призван устранить риск возможного дефицита работников здравоохранения в стране, а также сделать механизм формирования их зарплаты более прозрачным.
Пилот стартует в ноябре 2021 года в Якутии, Севастополе, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях. Он продлится до марта 2022 года.
Доктор Румянцев призвал увеличить доход преподавателей медвузов и ординаторов
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