Тележурналист Евгений Попов назвал правила экологичного образа жизни

Фото: Мария Попова
Ведущий телепрограммы "60 минут" телеканала "Россия 1" Евгений Попов высоко оценил состоявшиеся в Москве мероприятия ко Дню эколога.
"Москвичи проявили большой интерес к мероприятиям, прошедшим в столице к Дню эколога. Люди все больше осознают, что состояние среды проживания во многом зависит от нас самих. Я постоянно общаюсь с общественными экологическими организациями, участвую в их акциях и могу с удовлетворением отметить, что постоянно увеличивается число волонтеров, участвующих в различных мероприятиях по защите природы", – заявил Попов.
Телеведущий призвал думать о чистоте пространства постоянно. По его мнению, в этих целях следует отказаться от пластиковых пакетов в пользу бумажных, взвешивать овощи и фрукты без пакетов, стараться стирать на низких температурах и экономить электричество.
"Экономьте электричество, выключайте электроприборы при выходе из дома – этим вы сэкономите ресурсы планеты и заодно сократите коммунальные платежи", – дал советы Попов.
Ранее ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга заявил, что с помощью экологических квестов есть возможность привлечь внимание граждан РФ к проблеме окружающей среды.
Он подчеркнул, что ключевым направлением при формировании личности является современное экологическое воспитание. По его мнению, важно с самого раннего возраста вовлекать детей в решение экологических проблем, с помощью чего у них расширяется кругозор, формируется характер.
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