Тележурналист Евгений Попов назвал правила экологичного образа жизни

Фото: Мария Попова

Ведущий телепрограммы "60 минут" телеканала "Россия 1" Евгений Попов высоко оценил состоявшиеся в Москве мероприятия ко Дню эколога.

"Москвичи проявили большой интерес к мероприятиям, прошедшим в столице к Дню эколога. Люди все больше осознают, что состояние среды проживания во многом зависит от нас самих. Я постоянно общаюсь с общественными экологическими организациями, участвую в их акциях и могу с удовлетворением отметить, что постоянно увеличивается число волонтеров, участвующих в различных мероприятиях по защите природы", – заявил Попов.

Телеведущий призвал думать о чистоте пространства постоянно. По его мнению, в этих целях следует отказаться от пластиковых пакетов в пользу бумажных, взвешивать овощи и фрукты без пакетов, стараться стирать на низких температурах и экономить электричество.

"Экономьте электричество, выключайте электроприборы при выходе из дома – этим вы сэкономите ресурсы планеты и заодно сократите коммунальные платежи", – дал советы Попов.

Ранее ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга заявил, что с помощью экологических квестов есть возможность привлечь внимание граждан РФ к проблеме окружающей среды.

Он подчеркнул, что ключевым направлением при формировании личности является современное экологическое воспитание. По его мнению, важно с самого раннего возраста вовлекать детей в решение экологических проблем, с помощью чего у них расширяется кругозор, формируется характер.

