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Экология

17:31

Ректор РХТУ Мажуга: экологические квесты учат заботиться о природе

экология

Фото: Данил Головкин

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга заявил, что с помощью экологических квестов есть возможность привлечь внимание граждан РФ к проблеме окружающей среды.

"Экологические квесты сегодня стали одним из наиболее эффективных способов привлечь внимание людей к проблемам природы, способам ее сохранения, а также к необходимости сортировать мусор", – отметил Мажуга.

Он подчеркнул, что ключевым направлением при формировании личности является современное экологическое воспитание. По его мнению, важно с самого раннего возраста вовлекать детей в решение экологических проблем, с помощью чего у них расширяется кругозор, формируется характер.

Ранее Мажуга заявил, что службам доставки и предприятиям сферы услуг стоит перейти на биоразлагаемый пластик, например из целлюлозы или крахмала. По его словам, для предприятий, которые используют биоразлагаемые полимеры, нужно предусмотреть дополнительные меры господдержки.

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