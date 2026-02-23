Водителей просят пересесть на метро из-за снегопада и перекрытий 24 февраля

Водителей в столице просят пересесть на метро, а при необходимости поездки – закладывать вдвое больше времени и соблюдать дистанцию. На Москву надвигается новый снегопад – активный балтийский циклон принесет до 7 сантиметров осадков за вторник.

Коммунальные службы работают круглосуточно: снег вывозят на снегоплавильные пункты. Эксперты отмечают, что участившиеся снегопады связаны с изменением климата, а Москва как мегаполис особенно чувствительна к этим процессам.

