Москвичам рассказали о самых популярных подарках на 23 февраля

Одежда и гаджеты стали самыми популярными подарками, которые в этом году на 23 февраля получают российские мужчины. Такие данные привели эксперты.

По словам президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбины Холговой, традиционные наборы вроде носок и бритвенных принадлежностей уже не так актуальны, и важно учитывать предпочтения получателя.

Также эксперт отметила, что не всегда этично заранее озвучивать свои желания по поводу подарков, и дала советы по поводу того, как поступать с презентами, которые не нравятся.

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