Снег и сильный ветер ожидаются в Москве 23 января

В четверг, 23 января, в Москве синоптики прогнозируют снег и гололедицу. Несмотря на относительно высокую температуру, в течение дня будет ощущаться кратковременное возвращение зимы. Водителей предупредил департамент транспорта, призвав соблюдать осторожность на дорогах.

Ведущая программы "Атмосфера" Дарья Ермакова сообщила, что из-за ветра с порывами до 10 метров в секунду дневные температуры в минус 2–3 градуса будут ощущаться как минус 7–8. Характер погоды останется облачным и пасмурным, а к вечеру похолодает до минус 4–5.

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