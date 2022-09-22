В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений по поездкам для россиян

Глава Ростуризма объяснила, кому можно выезжать за рубеж в период частичной мобилизации. В своем телеграм-канале Зарина Догузова написала, что в поездки могут отправляться все, кто еще не получил повестку.

При этом уточнять наличие повестки она рекомендовала в военкомате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

