Эксперты спрогнозировали всплеск заболеваемости COVID-19 в России осенью и зимой

Осенью и зимой Россию ждет сильный всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире телеканала Москва 24 заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, на пике количество заразившихся в этом году может оказаться выше, чем в прошлом. По оценке эксперта, в сутки заболевать может до 30 тысяч человек, и эта волна будет продолжаться вплоть до весны.

Как избежать роста заболеваемости? Придется ли снова ужесточать ограничения, или вакцинация поможет избежать тяжелых случаев и ковид станет обычным сезонным заболеванием?

Ответы на эти и другие вопросы дал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.