Заочно арестованный пикап-тренер Денис Байгужин снова запустил курсы. Он называет себя министром просвещения женщин и ведет страницы в социальных сетях, находясь в Дубае.

За 300 тысяч рублей он продает свои курсы женщинам, мечтающим выйти замуж за миллионера. Однако чаще всего посетительницы его тренингов жаловались в лучшем случае на отсутствие результата, а в худшем – на разрушенные семьи и судьбы.

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