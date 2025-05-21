Блогер Гасанов подписал мировое соглашение по иску на 21 млн рублей

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Блогер Гусейн Гасанов урегулировал спор с продюсерским агентством "Инсайт люди", которое требовало с него 21 миллион рублей. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил его адвокат Дмитрий Козяйкин.

"Мы с ними подписали мировое соглашение, оно уже в суде. Есть все основания, что 4 июля 2025 года мировое соглашение будет утверждено судом", – сказал юрист.

В это же время адвокат подтвердил, что у блогера нет долгов по налогам. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина говорит об обратном, но она ничем это не подтверждает, заметил Козяйкин.

"Мы получим актуальную справку из налогового органа об отсутствии у Гусейна задолженности, чтобы более подобных необоснованных обвинений не возникало", – заметил адвокат.

Ранее столичный суд заочно арестовал и объявил блогера в розыск по делу о легализации преступных доходов. По предварительным данным, в 2019–2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.

Он смог легализовать свыше 20 миллионов рублей, чтобы сделать видимость правомерного владения средствами. Но для сокрытия доходов за продажу и размещение рекламы он оформлял суммы на счета своих близких, а также получал часть денег как физлицо. По данным журналистов, блогер покинул территорию России еще в конце февраля текущего года.

Мизулина заявила, что у блогера не выйдет укрыться на территории других государств. В ответ на это Гасанов вступил с ней в публичную перепалку. Глава ЛБИ позже ответила, что не боится угроз блогера.

