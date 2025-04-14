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14 апреля, 16:00

Общество

"Миллион вопросов": юрист рассказала, как решить семейный конфликт с помощью закона

"Миллион вопросов": юрист рассказала, как решить семейный конфликт с помощью закона

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Как не довести семейные разногласия до суда? Можно ли с помощью брачного договора заранее оговорить имущественные и даже личные условия брака? Что делать, если бывший супруг уклоняется от уплаты алиментов, и как добиться, чтобы дети после развода остались с отцом?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила семейный юрист Светлана Раева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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