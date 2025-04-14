"Миллион вопросов": юрист рассказала, как решить семейный конфликт с помощью закона

Как не довести семейные разногласия до суда? Можно ли с помощью брачного договора заранее оговорить имущественные и даже личные условия брака? Что делать, если бывший супруг уклоняется от уплаты алиментов, и как добиться, чтобы дети после развода остались с отцом?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила семейный юрист Светлана Раева.

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