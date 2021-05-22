"Город героев": Денис Лой

Лой Денис Павлович – техник-тутовод павильона шелководства ВСХВ СССР. Фермер, работавший на ВДНХ, помогал создавать выставку, занимался селекцией, получил награды за труды и книги.

Прошел Первую мировую войну. Его не брали по возрасту, и он ушел в ополчение в 50 лет – это был верхний порог приема по возрасту. Пропал без вести под Вязьмой. Павильон, где он работал, разрушила война. Его внучка – Галина Никулина – хранительница истории 13-й дивизии Народного ополчения.

Об этом – в программе "Город героев".