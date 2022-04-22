В Протвине из-за половодья затопило СНТ

В подмосковном Протвине затопило СНТ. Там разлились река и карьер. Под водой оказались не только грядки, но и машины, дома и гаражи.

О том, какие районы Подмосковья еще подтапливают, а где уже пройден пик половодья, – в эфире телеканала Москва 24.

