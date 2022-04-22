Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пятницу, 22 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит +10...+12, по области – +7...+12 градусов. Ветер восточный 2–7 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%. Содержание кислорода в приземном слое воздуха близко к климатическим значениям.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что столбики термометров будут впервые в сезоне штурмовать отметку +20 градусов в Москве во вторник, 26 апреля. В ночное время ожидается +7...+12 градусов в условиях ливневых дождей, днем столбики термометра поднимутся до +18...+20, в Подмосковье – до +16...+21. В дневное время, как уточнил синоптик, выглянет солнце. Также могут прогреметь и первые внутримассовые грозы.

