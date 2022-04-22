В Москве за сутки госпитализировали 170 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Московские врачи вылечили от COVID-19 больше 2,5 миллиона человек с начала пандемии. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в городе выявлено 644 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализация потребовалась 170 пациентам, еще 100 человек находятся на ИВЛ.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 16 пациентов. При этом выздоровели после прохождения лечения 753 человека.

В России число новых случаев COVID-19 составило 9 001. Госпитализировали 2 660 человек, что на 9,2% меньше, чем днем ранее. Выздоровели 13 480 пациентов, а умерли 195.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID-19. Ежедневно в городе госпитализируют от 170 до 190 человек, что является минимумом за весь период пандемии. Объективных причин для всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией пока нет.

