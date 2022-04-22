В Москве за сутки госпитализировали 170 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Московские врачи вылечили от COVID-19 больше 2,5 миллиона человек с начала пандемии. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.
За последние сутки в городе выявлено 644 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализация потребовалась 170 пациентам, еще 100 человек находятся на ИВЛ.
От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 16 пациентов. При этом выздоровели после прохождения лечения 753 человека.
В России число новых случаев COVID-19 составило 9 001. Госпитализировали 2 660 человек, что на 9,2% меньше, чем днем ранее. Выздоровели 13 480 пациентов, а умерли 195.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID-19. Ежедневно в городе госпитализируют от 170 до 190 человек, что является минимумом за весь период пандемии. Объективных причин для всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией пока нет.
Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: