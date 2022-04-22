Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России за последние сутки госпитализировали 2 660 человек с коронавирусом. Это на 9,2% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Число госпитализаций снизилось в 48 субъектах страны, увеличилось – в 32. Без изменения эпидемиологическая ситуация остается в 5 регионах.
От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 195 человек, выздоровели 13 480. Это на 4,9% меньше показателя предыдущего дня.
Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 9 001. Большинство из них пришлось на Москву – 644, Санкт-Петербург – 608, Московскую область – 440 и Воронежскую область – 305.
Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, что штамм коронавируса "Дельта" практически исчез в России. Единичные случаи фиксировались в конце марта и в начале апреля, после этого людей, инфицированных данным вариантом вируса, не выявлялось.
До этого сообщалось, что доля "Омикрон"-штамма в РФ выросла до 97,5% среди всех случаев COVID-19. За отчетную, 15-ю, неделю среди 1 580 случаев коронавируса на "Омикрон" пришелся 1 541.
В России за сутки госпитализировали 2 660 человек с коронавирусом
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