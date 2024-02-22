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22 февраля, 07:50

Общество

Эксперт объяснил, как выбрать увлажнитель воздуха

Эксперт объяснил, как выбрать увлажнитель воздуха

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Идеальный уровень влажности воздуха в помещении считается от 30 до 45% зимой и от 30 до 60% летом. Если этот показатель ниже, то воздух будет сухим. Чтобы изменить ситуацию, можно подобрать увлажнитель воздуха.

Есть традиционные увлажнители, они забирают вентилятором воздух и пропускают его через фильтр, смоченный водой. Также можно найти ультразвуковые и паровые устройства.

Как подобрать увлажнитель воздуха по размеру квартиры? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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