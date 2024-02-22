Эксперт объяснил, как выбрать увлажнитель воздуха

Идеальный уровень влажности воздуха в помещении считается от 30 до 45% зимой и от 30 до 60% летом. Если этот показатель ниже, то воздух будет сухим. Чтобы изменить ситуацию, можно подобрать увлажнитель воздуха.

Есть традиционные увлажнители, они забирают вентилятором воздух и пропускают его через фильтр, смоченный водой. Также можно найти ультразвуковые и паровые устройства.

Как подобрать увлажнитель воздуха по размеру квартиры? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.