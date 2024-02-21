Москва онлайн покажет, как происходит утилизация снега в столице

22 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за работой снегосплавного пункта, куда ежедневно привозится собранный снег.

Коммунальщики работают в усиленном режиме. Они очищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 20 февраля высота сугробов в Москве составила 64 сантиметра. Таким образом был побит рекорд 20 февраля 1902 года, когда в столице наблюдались сугробы высотой 61 сантиметр.

Смотрите прямую трансляцию 22 февраля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.