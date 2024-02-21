В Москве выявили рекордную высоту снежного покрова 19–20 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19 и 20 февраля были установлены новые рекорды высоты снежного покрова в Москве, рассказал Агентству "Москва" научный руководитель российского Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"20 февраля высота снежного покрова в Москве составила 64 сантиметра, а прежний рекорд составлял 61 сантиметр и наблюдался в 1902 году – 122-летний рекорд", – поделился он.

По словам Вильфанда, сильные снегопады были в течение всех трех месяцев этой зимы. Снежные рекорды, продолжил синоптик, начали формироваться еще в декабре. Мощные снегопады наблюдались и в январе, и в феврале, заключил он.

Накануне сообщалось, что российская столица три дня подряд устанавливала рекорды по высоте снега. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, снежный покров постепенно уменьшается, но его высота продолжает достигать исторических максимумов.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился, что во второй половине недели в Москву нагрянет оттепель. Он уточнил, что с пятницы по воскресенье прогнозируется "оттепельная, сырая и слякотная" погода с незначительными осадками в смешанной фазе.

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