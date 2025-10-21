Форма поиска по сайту

21 октября, 22:30

Общество

Воздух в Москве прогреется до 7 градусов 21 октября

Воздух в Москве во второй половине дня 21 октября прогреется до 7 градусов. Ночью столбики термометров покажут 5 градусов.

В целом синоптики обещают осеннюю погоду с дождями, ветром и сильной облачностью. В это же время суровых холодов в столице на текущей неделе ожидать не стоит.

22 октября температура будет в среднем 6–7 градусов, днем 23-го числа потеплеет до 9 градусов, а в пятницу, 24 октября, ожидается 9 градусов днем и 4 градуса ночью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

