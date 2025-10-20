Футбольный клуб "Локомотив" вышел на первое место в РПЛ

Московский футбольный клуб "Локомотив" вышел на первое место в Российской Премьер-лиге. После 12 тура в РПЛ у него 26 очков. В столичном дерби "железнодорожники" разгромили ЦСКА со счетом 3:0, теперь команда занимает в турнирной таблице третью строчку.

Теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP-250. Финал прошел в Алма-Ате. Российский спортсмен обыграл француза Корентена Муте. Матч закончился со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Медведев получил чемпионский трофей впервые за 2,5 года.

