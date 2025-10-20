Форма поиска по сайту

20 октября, 08:00

Футбольный клуб "Локомотив" вышел на первое место в РПЛ

Новости мира: Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа

Москвичей пригласили на тренировки проекта "Спортивные выходные"

Бесплатные тренировки по фитнесу пройдут в рамках проекта "Спортивные выходные"

В Мытищах прошел ежегодный "Турнир памяти воинов"

Тренировки проекта "Спортивные выходные" пройдут в Москве

Проект "Спортивные выходные" перешел на зимний режим

Собянин: новые круглогодичные спортивные площадки появятся в Москве

Теннисистка Александрова вышла в финал турнира в Нинбо

Победителей "Кубка Кремля" по бильярду наградили в Москве

Московский футбольный клуб "Локомотив" вышел на первое место в Российской Премьер-лиге. После 12 тура в РПЛ у него 26 очков. В столичном дерби "железнодорожники" разгромили ЦСКА со счетом 3:0, теперь команда занимает в турнирной таблице третью строчку.

Теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP-250. Финал прошел в Алма-Ате. Российский спортсмен обыграл француза Корентена Муте. Матч закончился со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Медведев получил чемпионский трофей впервые за 2,5 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

