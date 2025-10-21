Продажи в комиссионных магазинах Москвы выросли почти на 60%

Продажи в комиссионных магазинах в Москве выросли почти на 60%. Средний чек там снизился на 14% и составил около 1 400 рублей.

Покупатели стали чаще выбирать комиссионные магазины из-за доступных там цен на качественные вещи. В то же время продажи в обычных магазинах одежды за год упали примерно на четверть, что эксперты связывают с ростом инфляции и снижением реальных доходов населения.

