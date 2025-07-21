В Парке Горького для купания открыли Пионерский пруд, где вода теперь проходит через систему очистки. Рядом обустроен пляж с раздевалками и шезлонгами.

Помимо Пионерского пруда, в перечень водоемов, где москвичи и туристы могут купаться, вошли еще четыре объекта. Среди них – зоны отдыха "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", "Тропарево" и Путяевский пруд № 1. По результатам исследований, вода в них соответствует санитарным нормам.

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