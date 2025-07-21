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21 июля, 14:30

Общество

В Москве вырос спрос на переобучение в центре "Профессии будущего"

В Москве вырос спрос на переобучение в центре "Профессии будущего"

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В Москве в два раза вырос спрос на переобучение в центре "Профессии будущего". Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, все больше взрослых москвичей выбирают программы центра, чтобы быстро освоить новую специальность и найти работу в перспективных отраслях.

Заместитель руководителя службы занятости и центра "Профессии будущего" Ян Кортель отметил, что сейчас человеку в течение жизни приходится менять профессию 3-4 раза. Для этого нужны современные образовательные технологии, которые позволяют получить новую специальность всего за три с половиной месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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