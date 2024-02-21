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21 февраля, 08:00

Общество

Нутрициолог объяснила, как выбрать мясной паштет

Нутрициолог объяснила, как выбрать мясной паштет

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Нутрициолог объяснила, как выбрать натуральный мясной паштет. Дело в том, что паштеты отличаются по структуре. Например, если на упаковке написано, что это террин, то перед покупателем находится блюдо, приготовленное из рубленого мяса. А рийет грубее привычного многим паштета. Технология приготовления такого блюда напоминает рецепт русского холодца.

Можно ли найти в масс-маркете мясной паштет из качественных ингредиентов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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