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Общество

"Доктор 24. Темы недели": как не ругать себя за лень

"Доктор 24. Темы недели": как не ругать себя за лень

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Мы часто ленимся и ругаем себя за это. Но лень лени рознь. И иногда полезна, а иногда вредит.

Когда можно и нужно лениться, а когда нет? Какие ленивые привычки полезны для работы и учебы? Правда ли, что лень – это двигатель прогресса? Почему полезно лениться и не заправлять кровать и не убираться слишком часто? И что есть, когда очень лень готовить?

Подробнее – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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