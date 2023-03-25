"Доктор 24. Темы недели": как не ругать себя за лень

Мы часто ленимся и ругаем себя за это. Но лень лени рознь. И иногда полезна, а иногда вредит.

Когда можно и нужно лениться, а когда нет? Какие ленивые привычки полезны для работы и учебы? Правда ли, что лень – это двигатель прогресса? Почему полезно лениться и не заправлять кровать и не убираться слишком часто? И что есть, когда очень лень готовить?

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