Московские волонтеры примут участие во Всемирном фестивале молодежи

Москвичи станут волонтерами на Всемирном фестивале молодежи. Участие в организации примут около одной тысячи жителей столицы. Во вторник, 20 февраля, они встретят гостей из регионов и других стран на вокзалах и в аэропортах столицы, а через два дня отправятся в Сочи на фестиваль.

Волонтеры будут проверять билеты, проводить мероприятия, сопровождать делегации из других стран, работать переводчиками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.