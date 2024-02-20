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20 февраля, 09:45

Общество

Московские волонтеры примут участие во Всемирном фестивале молодежи

Московские волонтеры примут участие во Всемирном фестивале молодежи

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Москвичи станут волонтерами на Всемирном фестивале молодежи. Участие в организации примут около одной тысячи жителей столицы. Во вторник, 20 февраля, они встретят гостей из регионов и других стран на вокзалах и в аэропортах столицы, а через два дня отправятся в Сочи на фестиваль.

Волонтеры будут проверять билеты, проводить мероприятия, сопровождать делегации из других стран, работать переводчиками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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