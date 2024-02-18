Москвичам пообещали мартовскую погоду на следующих выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На длинных праздничных выходных установится температура, которая соответствует концу марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, со второй половины недели начнется значительное повышение температуры. Роман Вильфанд отметил, что температура будет не просто теплой, а характерной для конца марта.

Таким образом, в ночь на четверг, 22 февраля, температура воздуха опустится до минус 1-5 градусов, а днем потеплеет до 0-5 градусов тепла.

"23 февраля, это такой день, который всегда ассоциируется с мужеством, погода будет совершенно мягкая. Температура будет на 5-6 градусов выше нормы", – отметил синоптик.

По словам метеоролога, на праздничных выходных теплые воздушные массы будут перемещаться по восточной периферии циклона, что принесет очень теплый ветер с юга.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна в Москве может наступить после дня весеннего равноденствия, который выпадает на 20 марта. Также она отметила, что фенологическая, то есть природная, фаза весны наступит в апреле, когда средняя суточная температура воздуха превысит отметку в плюс 5 градусов.

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